Франция временно отказалась от своих угроз в споре по поводу рыбы с Британией

Франция отказалась от угроз немедленно запретить британским судам заходить во французские порты на фоне спора по поводу лицензий на промысел в водах Британии после Brexit.

Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет Sky News.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбалку.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Однако в понедельник французская сторона решила пока не претворять в жизнь свои намерения.

"С сегодняшнего дня дискуссии возобновились на основе предложения, которое я сделал премьер-министру Джонсону. Переговоры нужно продолжать", – сказал Макрон журналистам в кулуарах климатической конференции Cop26 в Глазго.

Представитель правительства Британии сказал: "Мы приветствуем объявление французского правительства о том, что оно не будет спешить с внедрением своих предложенных мер, как планировалось завтра. Как мы постоянно говорили, мы готовы продолжать интенсивные дискуссии по рыболовству… Мы приветствуем признание Франции того, что для решения ряда трудностей в отношениях Британии и ЕС необходимы глубокие обсуждения".

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что установила временные рамки 48 часов на разрешение спора с Францией по правилам рыбалки, а после того Британия готова переходить к юридическим шагам.

Напомним, в последнее время между странами обостряется конфликт из-за рыболовного вопроса, что было самой большой проблемой и в переговорах по торговой части соглашения о Brexit.

Франция говорит, что Британия отказалась предоставить ее рыбакам полное количество лицензий на деятельность в британских водах, которые, по словам Франции, гарантированы. Британия заявляет, что выдает лицензии только судам, которые могут доказать, что они ловили рыбу в водах Британии.