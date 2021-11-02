Через аварію на газопроводі в Болгарії призупинений транзит газу до Європи

Внаслідок аварії на транзитному газопроводі в Болгарії призупинено постачання газу до Румунії, Угорщини, Сербії, наслідки аварії все ще не ліквідовано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Балканський оглядач".

Роботи на трасі "Булгартрансгазу" тривають, повідомляють болгарські ЗМІ.

Вчора на газопроводі біля Ветрино стався сильний вибух.

В результаті аварії було пошкоджено магістральну трубу – зруйновано ділянку довжиною 20 метрів. Постраждалих немає, але транспортування газу відтоді зупинено.

"Сьогодні вночі о 3 годині спрацює система автоматичного захисту газопроводу через зниження тиску. Це старий газопровід, який був побудований в період 1986-1988 років, так званий Трансбалканський газопровід", – пояснив виконавчий директор "Булгартрансгазу" Володимир Малінов.

Прокуратура негайно розпочала розслідування у справі, але на даному етапі немає доказів умисного злочину.

"Слідів горіння, мабуть, немає. Наразі це принаймні дає нам більше підстав думати, що це нещасний випадок", – пояснили в прокуратурі.