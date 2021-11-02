Из-за аварии на газопроводе в Болгарии приостановлен транзит газа в Европу

В результате аварии на транзитном газопроводе в Болгарии приостановлены поставки газа в Румынию, Венгрию, Сербию, последствия аварии все еще не ликвидированы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Балканский обозреватель".

Работы на трассе "Булгартрансгаза" продолжаются, сообщают болгарские СМИ.

Вчера на газопроводе возле Ветрино произошел сильнейший взрыв.

В результате аварии была повреждена магистральная труба – разрушен участок длиной 20 метров. Пострадавших нет, но транспортировка газа с тех пор остановлена.

"Сегодня ночью в 3 часа сработает система автоматической защиты газопровода из-за снижения давления. Это старый газопровод, построенный в период 1986-1988 годов, так называемый Трансбалканский газопровод", – объяснил исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.

Прокуратура немедленно приступила к расследованию по делу, но на данном этапе нет доказательств умышленного преступления.

"Следов горения, по-видимому, нет. Пока это по крайней мере дает нам больше оснований думать, что это несчастный случай", – объяснили в прокуратуре.