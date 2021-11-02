Франція звільнила британське судно, затримане в розпал риболовецької суперечки

У вівторок Велика Британія заявила, що Франція звільнила британський траулер, який вона затримала минулого тижня у французьких водах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Суперечки після Brexit через рибу вилилися минулої середи у захоплення французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра.

Відповідаючи на запитання, чи було звільнене судно, британський міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс відповів: "Так. Наскільки я знаю, це судно звільнене".

Дані відстеження траулера показують, що він перебуває в Гаврі.

Макрон заявив у понеділок, що відкладає торговельні санкції проти Британії, щоб переговірники з обох сторін могли працювати над новими пропозиціями щодо розв’язання суперечки щодо прав на вилов риби після Brexit.

"Французи вирішили відступити від погроз, які вони зробили. Ми вітаємо це ", - сказав Юстіс.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Однак у понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри.