Франция освободила британское судно, задержанное в разгар рыболовного спора

Во вторник Великобритания заявила, что Франция освободила британский траулер, который задержали на прошлой неделе во французских водах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Споры после Brexit из-за рыбы вылились в прошлую среду в захват французами британского траулера Cornelis Gert Jan во французских водах близ Гавра.

Отвечая на вопрос, было ли освобождено судно, британский министр охраны окружающей среды Джордж Юстис ответил: "Да. Насколько я знаю, это судно освободили".

Данные отслеживания траулера показывают, что он находится в Гавре.

Макрон заявил в понедельник, что откладывает торговые санкции против Британии, чтобы переговорщики с обеих сторон могли работать над новыми предложениями по разрешению спора о правах на вылов рыбы после Brexit.

"Французы решили отступить от угроз, которые они допустили. Мы приветствуем это", - сказал Юстис.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Однако в понедельник французская сторона решила пока не претворять в жизнь свои намерения.