Керівництво партії Меркель обговорить, як обиратимуть нового лідера ХДС

Керівництво "Християнсько-демократичного союзу" 2 листопада проведе зустріч з намірами визначити, як обиратимуть нового лідера блоку замість Арміна Лашета після поразки партії на останніх федеральних виборах.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

"Сподіваюся, ми швидко досягнемо рішень, які дадуть нам ясність", - зазначив прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст.

Заступниця керівника партії Юлія Клекнер зазначила, що для ХДС час "переосмислити себе" і модернізуватися.

Наразі ще жоден з політиків, які потенційно могли би претендувати на лідерство, не заявили про такі наміри. Ймовірними претендентами називають корпоративного юриста Фрідріха Мерца і експерта з міжнародної політики Норберта Реттгена (які змагалися із Лашетом під час минулого обрання лідера ХДС) та нинішнього міністра охорони здоров’я Єнса Шпана.

Як відомо, після історичної поразки на парламентських виборах 26 вересня 2021 року ХДС вирішив обрати повністю новий склад свого керівництва.

Нинішній лідер партії Армін Лашет вже пішов з посади прем’єра землі Північний Рейн-Вестфалія, його замінив Гендрік Вюст.