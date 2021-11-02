Руководство партии Меркель обсудит, как будут выбирать нового лидера ХДС

Руководство "Христианско-демократического союза" 2 ноября проведет встречу с намерениями определить, как будут выбирать нового лидера блока вместо Армина Лашета после поражения партии на последних федеральных выборах.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

"Надеюсь, мы скоро достигнем решений, которые дадут нам ясность", - отметил премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Заместитель руководителя партии Юлия Клекнер отметила, что для ХДС пора "переосмыслить себя" и модернизироваться.

Пока еще ни один из политиков, которые потенциально могли бы претендовать на лидерство, не заявили о таких намерениях. Вероятными претендентами называют корпоративного юриста Фридриха Мерца и эксперта по международной политике Норберта Реттгена (сражавшихся с Лашетом во время прошлого избрания лидера ХДС) и нынешнего министра здравоохранения Йенса Шпана.

Как известно, после исторического поражения на парламентских выборах 26 сентября 2021 ХДС решил выбрать полностью новый состав своего руководства.

Нынешний лидер партии Армин Лашет уже ушел с поста премьера земли Северный Рейн-Вестфалия, его заменил Хендрик Вюст.