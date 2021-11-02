Власник британського траулера заперечує його звільнення владою Франції

Британський траулер, захоплений Францією минулого тижня, все ще знаходиться в порту Гавра.

Про це повідомив власник судна у вівторок після того, як британський міністр заявив, що воно було звільнене французькою владою, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наскільки нам відомо, судно залишається в порту Гавра принаймні до завтрашнього слухання", - сказав Рейтер Ендрю Браун, директор компанії Macduff Shellfish, якій належить траулер Cornelis Gert Jan.

Раніше, відповідаючи на запитання, чи було звільнене судно, британський міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс відповів: "Так. Наскільки я знаю, це судно звільнене".

При цьому дані відстеження траулера показували, що він перебуває в Гаврі.

Суперечки після Brexit через рибу вилилися минулої середи у захоплення французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Однак у понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри.