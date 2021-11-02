Владелец британского траулера отрицает его освобождение властями Франции

Британский траулер, захваченный Францией на прошлой неделе, все еще находится в порту Гавра.

Об этом сообщил владелец судна во вторник после того, как британский министр заявил, что оно было освобождено французскими властями, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Насколько нам известно, судно остается в порту Гавра по крайней мере до завтрашнего слушания", – сказал Reuters Эндрю Браун, директор компании Macduff Shellfish, которой принадлежит траулер Cornelis Gert Jan.

Ранее, отвечая на вопрос, было ли освобождено судно, британский министр охраны окружающей среды Джордж Юстис ответил: "Да. Насколько я знаю, это судно освобождено".

При этом данные отслеживания траулера показывали, что он находится в Гавре.

Споры после Brexit из-за рыбной ловли вылились в прошлую среду в захват французами британского траулера Cornelis Gert Jan во французских водах близ Гавра.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Однако в понедельник французская сторона решила пока не претворять в жизнь свои намерения.