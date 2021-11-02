Сербія імпортує газ з Угорщини після аварії на болгарському газопроводі

Сербія імпортувала 5 мільйонів кубометрів природного газу з Угорщини після аварії газопроводу у Болгарії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Болгарія відключила транспортування природного газу до Сербії та деяких частин Румунії трубопроводом "Балканський потік".

Болгарський газовий оператор заявив, що причиною відключення стала аварія, що сталася напередодні ввечері на старій частині трубопровідної мережі країни.

Трубопровід "Балканський потік" транспортує російський газ та проходить близько 400 кілометрів через Сербію від кордону з Болгарією до Угорщини.

Директор сербської державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович підтвердив, що подачу природного газу було перервано через порушення гідравлічних параметрів.