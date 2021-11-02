Сербия импортирует газ из Венгрии после аварии на болгарском газопроводе

Сербия импортировала 5 миллионов кубометров природного газа из Венгрии после аварии газопровода в Болгарии.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Болгария отключила транспортировку природного газа в Сербию и некоторые части Румынии по трубопроводу "Балканский поток".

Болгарский газовый оператор заявил, что причиной отключения стала авария, произошедшая накануне вечером на старой части трубопроводной сети страны.

Трубопровод "Балканский поток" транспортирует российский газ и проходит около 400 км через Сербию от границы с Болгарией до Венгрии.

Директор сербской государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович подтвердил, что подача природного газа была прервана из-за нарушения гидравлических параметров.