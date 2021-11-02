Зеленский в Глазго обсудил Донбасс с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский на полях климатического саммита ООН в Глазго обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"На полях климатической конференции ООН обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", - говорится в сообщении президента.

On the sidelines of @COP26, @jensstoltenberg and I discussed the development of the security situation in #Donbas. @NATO support is very important for 🇺🇦 in the context of the challenges facing our country. pic.twitter.com/d3YcPXKTIl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Ранее Зеленский сообщил, что на полях климатического саммита в Глазго встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

Кроме того, Зеленский в Глазго встречался с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном, премьером Канады Джастином Трюдо и Ангелой Меркель, которая покидает пост канцлера Германии.

Во время выступления на конференции в Глазго Зеленский призвал к "глобальному потеплению в отношениях государств", рассказав о двух экологических бомбах, возникших из-за невыполнения гарантий Украины.