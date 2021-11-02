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Вулкан на Канарах: через виверження попелу скасували низку рейсів і закрили школи

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:59

Протягом 1-2 листопада виверження вулкану Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма посилилося, що призвело до скасування низки рейсів і закриття шкіл у п’яти муніципалітетах.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Інтенсивність виверження попелу значно зросла, від чого найбільше потерпає західна і північно-західна частина острова. Посилився також потік лави, особливо той, що просувається на південь, він ризикує перерізати одну з важливих трас.

У зв’язку з поганою якістю повітря вирішили призупинити очне навчання у школах п’яти муніципалітетів острова до покращення умов.

З початку доби 2 листопада на острові зафіксували 50 дрібних землетрусів, магнітуда найсильніших двох складала 3,6. 

Авіаперевізник Binter через посилення виверження скасував рейси на кінець дня понеділка і вівторок щонайменш до 13:00 за місцевим часом.  

Кризова команда Pevolca, створена урядом для реагування на стихійне лихо, рекомендувала людям закрити вікна та вимкнути вентиляцію, не виходити з дому, а якщо для цього є нагальна потреба - одягати маску, щоб не вдихати попіл, використовувати захисні окуляри, відкласти вправи чи роботу на свіжому повітрі, закрити резервуари з водою, якщо такі стоять надворі, не дозволяти дітям гратися з вулканічним попелом.  

З початку виверження 19 вересня, лава вкрила вже 975 гектарів території і знищила майже 2600 будинків. 

Як повідомлялося, вулкан на Ла-Пальма привабив тисячі туристів, перед останнім довгим вихідним майже все житло на острові було заброньоване.

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Іспанія
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