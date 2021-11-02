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Вулкан на Канарах: из-за выброса пепла отменили ряд рейсов и закрыли школы

Вторник, 2 ноября 2021, 15:59

В течение 1-2 ноября извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма усилилось, что привело к отмене ряда рейсов и закрытию школ в пяти муниципалитетах.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Интенсивность выброса пепла значительно возросла, от чего больше всего страдают западная и северо-западная части острова. Усилился также поток лавы, особенно продвигающийся к югу, он рискует перерезать одну из важных трасс.

В связи с плохим качеством воздуха решили приостановить очное обучение в школах пяти муниципалитетов острова до улучшения условий.

С начала суток 2 ноября на острове зафиксировали 50 мелких землетрясений, магнитуда сильнейших двух составляла 3,6.

Авиаперевозчик Binter из-за усиления извержения отменил рейсы на конец дня понедельника и вторника по меньшей мере до 13:00 по местному времени.

Кризисная команда Pevolca, созданная правительством для реагирования на стихийное бедствие, рекомендовала людям закрыть окна и выключить вентиляцию, не выходить из дома, а если для этого есть неотложная потребность - надевать маску, чтобы не вдыхать пепел, использовать защитные очки, отложить упражнения или работу на свежем воздухе, закрыть резервуары с водой, если таковые стоят на улице, не разрешать детям играть с вулканическим пеплом.

С начала извержения 19 сентября лава покрыла уже 975 гектаров территории и уничтожила около 2600 домов.

Как сообщалось, вулкан на Ла-Пальме привлек тысячи туристов, перед последними длинными выходными почти все жилье на острове было забронировано.

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Испания
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