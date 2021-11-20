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У Чехії і Словаччині рекордне за час пандемії число заражень коронавірусом

Субота, 20 листопада 2021, 12:32

У Чехії і Словаччині повідомили про найбільші щоденні показники заражень коронавірусом за весь час з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеські та словацькі ЗМІ.

Чеські лабораторії виявили 22 936 інфікованих, приблизно на 8 700 більше, ніж тиждень тому. За останні сім днів в країні на 100 тис. населення припадає 929 інфікованих. Таким чином захворюваність в країні наразі є найвищою за весь період пандемії.

Кількість смертей від коронавірусу в Чехії перевищила 32 тисячі. Понад 100 людей померли за добу від коронавірусу вперше з квітня.

У зв’язку з швидким погіршенням епідемічної ситуації в Чехії, з понеділка негативні тести на COVID-19 більше не будуть визнаватися за ковід-сертифікат. При вході в ресторани, готелі, заклади обслуговування чи на масові заходи людям потрібно буде надати доказ вакцинації або одужання. Тестування в школах продовжиться, а невакциновані працівники компаній також почнуть регулярно проходити тестування.

У Словаччині кількість інфікованих коронавірусом за останню добу вперше від початку пандемії перевищила 9 тисяч.

За минулу добу ПЛР-тести підтвердили 9171 новий випадок хвороби. Як зазначається, 71% нових випадків припадає на невакцинованих. 37 пацієнтів померли.

Як повідомлялося, Словацький уряд вирішив посилити коронавірусні обмеження, особливо для людей, які не були щеплені.

"Ми впроваджуємо Covid-машину, яка значно посилює заходи щодо невакцинованих. Для невакцинованих це локдаун", – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

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Чехія Словаччина
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