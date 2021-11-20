В Чехии и Словакии рекордное за время пандемии число заражений коронавирусом

В Чехии и Словакии сообщили о самых больших ежедневных показателях заражений коронавирусом за все время с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешские и словацкие СМИ.

Чешские лаборатории обнаружили 22 936 инфицированных, примерно на 8 700 больше, чем неделю назад. За последние семь дней в стране на 100 тыс. населения приходится 929 инфицированных. Таким образом, заболеваемость в стране сейчас является самой высокой за весь период пандемии.

Число смертей от коронавируса в Чехии превысило 32 тысячи. Более 100 человек умерли в сутки от коронавируса впервые с апреля.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Чехии, с понедельника негативные тесты на COVID-19 больше не будут признаваться ковид-сертификатом. При входе в рестораны, гостиницы, заведения обслуживания или массовые мероприятия людям нужно будет предоставить доказательство вакцинации или выздоровления. Тестирование в школах продолжится, а невакцинированные работники компаний начнут регулярно проходить тестирование.

В Словакии количество инфицированных коронавирусом за последние сутки впервые с начала пандемии превысило 9 тысяч.

За прошедшие сутки ПЦР-тесты подтвердили 9171 новый случай болезни. Как отмечается, 71% новых случаев приходится на невакцинированных. 37 пациентов скончались.

Как сообщалось, словацкое правительство решило усилить коронавирусные ограничения, особенно для людей, которые не были привиты.

"Мы внедряем Covid-машину, которая значительно усиливает меры для невакцинированных. Для невакцинированных это локдаун", – заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.