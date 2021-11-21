У РФ відповіли на докори за випробування зброї в космосі: "для МКС небезпеки немає"

Керівник "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін заявив, що уламки, які утворились внаслідок випробування Росією протисупутникової зброї, нібито не загрожують міжнародній космічній станції - у продовження заяв Міноборони Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Він заявив, що "Роскосмос" стежить за уламками супутника, який поцілили в рамках випробувань, і вони нібито не загрожують міжнародній космічній станції.

"За цими осколками ведеться спостереження… Ми з Міноборони обмінюємося інформацією, щоб у тому числі вберегти МКС від будь-яких неприємностей… Вони не загрожують безпеці МКС", - цитують його.

Рогозін заявив також, що "створення протисупутникової зброї - це очевидна справа, і Росія повинна її мати".

Як відомо, 15 листопада Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один зі своїх старих супутників "Космос-1408", який розлетівся на численні уламки. Міністерство оборони Росії підтвердило випробування у заяві у вівторок увечері, але додало, що "уламки не становлять жодної загрози космічній діяльності".

У Європейському Союзі та НАТО засудили випробування, назвавши ці дії безвідповідальними.