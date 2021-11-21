В РФ ответили на упреки за испытание оружия в космосе: "для МКС опасности нет"

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что образовавшиеся в результате испытания Россией противоспутникового оружия обломки якобы не угрожают международной космической станции - в продолжение заявлений Минобороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский "Интерфакс".

Он заявил, что "Роскосмос" следит за обломками cпутника, который сбили в рамках испытаний, и они якобы не угрожают международной космической станции.

"За этими осколками ведется наблюдение… Мы с Минобороны обмениваемся этой информацией, чтобы в том числе уберегать Международную космическую станцию от каких бы то ни было неприятных приключений… Они не затрагивают безопасность МКС", - цитируют его.

Рогозин заявил также, что "создание противоспутникового оружия – это очевидная вещь, и Россия должна его иметь".

Как известно, 15 ноября Россия с помощью противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников "Космос-1408", разлетевшийся на многочисленные обломки. Министерство обороны России подтвердило испытание в заявлении во вторник вечером, но добавило, что "обломки не представляют никакой угрозы космической деятельности".

В Европейском Союзе и НАТО осудили испытания, назвав эти действия безответственными.