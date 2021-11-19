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Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь і пообіцяв припинити голодування

П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:49

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився бути переведеним у військовий госпіталь міста Горі та припинить голодування, як тільки його переведуть.

Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Руставі-2".

За словами Гварамії, у п'ятницю ввечері Саакашвілі доправлять до шпиталю, але через заходи безпеки точний час не називається.

"Рішення Саакашвілі таке: він погодився переїхати до лікарні та припинити голодування у лікарняному приміщенні. Ця лікарня нам невідома, вона побудована Саакашвілі та оснащена новітніми технологіями", - сказав Гварамія.

Раніше Саакашвілі говорив, що припинить голодування, якщо влада погодиться перевести його до цивільної лікарні.

При цьому його адвокат заявляв, що у разі переведення політика до Горійського шпиталю "можливо, буде сплановано його викрадення так званим  осетинським спецназом".

Нагадаємо, 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.

Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди"Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні

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Грузія Саакашвілі
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