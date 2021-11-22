У Румунії три партії домовились про формування уряду, починаються консультації щодо прем’єра

У Румунії в понеділок політичні партії і президент Клаус Йоганніс зберуться на консультації щодо кандидатури прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У неділю 21 листопада правляча Національно-ліберальна партія (PNL), її колишні суперники, опозиційні соціал-демократи (PSD) і етнічна угорська партія UDMR фіналізували свої домовленості щодо формування нового уряду.

Консультації почнуться опівдні у палаці Котрочені, резиденції президента. Першою на зустріч з Йоганнісом йде делегація PNL-PSD-UDMR, далі - делегація USR, колишнього коаліційного партнера правлячої партії, і слідом за ними - праві AUR.

Сенатор PNL Ніколає Чуке, кандидат у прем’єри від лібералів, заявив, що, згідно з домовленістю. партія, представнику якої дістанеться портфель прем’єра, не буде претендувати на портфель міністра фінансів.

Ніколає Чуке, в.о. міністра оборони, раніше відмовився від спроб сформувати уряд коли стало зрозуміло, що він не матиме достатньої підтримки парламенту.

Нагадаємо, USR на початку вересня вийшли з кабінету через суперечливий фонд регіонального розвитку, позбавивши прем'єр-міністра Флоріна Кицу парламентської більшості.

На початку листопада PNL вирішила не відновлювати центристський коаліційний уряд, а вести переговори про нову парламентську більшість з PSD.

Читайте також: Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.