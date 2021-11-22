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Укр / Рус
Укр / Рус

В Румынии три партии договорились о формировании правительства, начинаются консультации по поводу премьера

Понедельник, 22 ноября 2021, 10:14

В Румынии в понедельник политические партии и президент Клаус Йоханнис соберутся на консультации по кандидатуре премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В воскресенье 21 ноября правящая Национально-либеральная партия (PNL), ее бывшие соперники, оппозиционные социал-демократы (PSD), и этническая венгерская партия UDMR финализировали свои договоренности по формированию нового правительства.

Консультации начнутся в полдень во дворце Котрочени, резиденции президента. Первой на встречу с Йоханнисом идет делегация PNL-PSD-UDMR, далее – делегация USR, бывшего коалиционного партнера правящей партии, и вслед за ними – правые AUR.

Сенатор PNL Николае Чукэ, кандидат в премьеры от либералов, заявил, что согласно договоренности. Партия, представителю которой достанется портфель премьера, не будет претендовать на портфель министра финансов.

Николае Чукэ, и.о. министра обороны, ранее отказался от попыток сформировать правительство, когда стало ясно, что у него не будет достаточной поддержки парламента.

Напомним, USR в начале сентября вышли из кабинета из-за противоречивого фонда регионального развития, лишив премьер-министра Флорина Кыцу парламентского большинства.

В начале ноября PNL решила не возобновлять центристское коалиционное правительство, а вести переговоры о новом парламентском большинстве с PSD.

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Румыния
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