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Земля Німеччини з найвищою захворюваністю запровадила частковий локдаун

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:47

У німецькій Саксонії почав діяти частковий локдаун, який для нещеплених людей буде фактично повним та з нічною комендантською годиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У Саксонії показники захворюваності коронавірусом втричі перевищують середній по країні - 970 на 100 000 населення, порівняно з близько 390. При цьому, в семи з 13 районів семиденний показник захворюваності перевищує 1000, а в окремих муніципалітетах становить 1400-1600. 

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З понеділка у Саксонії закривають бари, клуби, концертні зали, різдвяні ярмарки; готелям буде заборонено розміщувати туристів. Поїздки з туристичною метою потягами та автобусами також забороняються. Різноманітні школи мистецтв тимчасово зупиняють роботу. Працювати зможуть магазини, що продають основні товари, бібліотеки, та частково ресторани - з допуском за довідкою про щеплення/одужання (так званим правилом 2G) та лише до 8 години вечора. 

Для доступу на робочі місця вимагатимуть ковід-сертифікат. 

На додачу, нещепленим людям у населених пунктах, де тижневий показник захворюваності перевищує 1000 на 100 тисяч населення, з 22:00 до 6:00 буде заборонено виходити з дому без поважної причини.

Раніше локдаун і нічну комендантську годину для нещеплених оголосили в кількох муніципалітетах землі Баден-Вюртенберг. 

Земля Шлезвіг-Голштейн запровадила правило 2G - у низку закладів потрапити зможуть тільки щеплені або ті, хто одужав.

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