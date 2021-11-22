Регион Германии с наибольшей заболеваемостью ввел частичный локдаун

В немецкой земле Саксония начал действовать частичный локдаун, который для непривитых людей будет фактически полным и с ночным комендантским часом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В Саксонии показатели заболеваемости коронавирусом в три раза превышают средний уровень по стране - 970 на 100 000 населения, по сравнению с около 390. При этом в семи из 13 районов семидневный показатель заболеваемости превышает 1000, а в отдельных муниципалитетах составляет 140.

С понедельника в Саксонии закрывают бары, клубы, концертные залы, рождественские ярмарки; гостиницам будет запрещено размещать туристов. Поездки в туристических целях поездами и автобусами также запрещаются. Разнообразные школы искусств временно останавливают работу. Работать смогут магазины, продающие основные товары, библиотеки и частично рестораны - с допуском по справке о прививках/выздоровлении (так называемом правиле 2G) и только до 8 часов вечера.

Для доступа на рабочие места потребуются ковид-сертификат.

Вдобавок непривитым людям в населенных пунктах, где недельный показатель заболеваемости превышает 1000 на 100 тысяч населения, с 22:00 до 6:00 будет запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Ранее локдаун и ночной комендантский час для непривитых объявили в нескольких муниципалитетах земли Баден-Вюртенберг.

Земля Шлезвиг-Голштейн ввела правило 2G – в ряд заведений попасть смогут только привитые или выздоровевшие.