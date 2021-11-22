Глава МОЗ Німеччини: до кінця зими кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан заявив, що до кінця зими з коронавірусом зіткнеться напевно кожен житель країни.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, пише "Європейська правда", про це він сказав під час дискусій щодо вакцинації підсилюючими дозами і щодо того, які вакцини використовувати.

"Напевно кожен у Німеччині до кінця цієї зими або буде щеплений, або перехворіє, або помре", - сказав Єнс Шпан.

Міністерство у листі до федеральних земель повідомило, що замовлення на вакцину Pfizer-BioNTech, яка є найбільш популярною, на найближчий час обмежать, натомість готові запропонувати більше Moderna, щоб наявні дози не пропали, пише DPA. Це рішення розкритикували, аргументуючи, серед іншого, що це може додатково загальмувати вакцинацію. Зараз на Pfizer-BioNTech припадає 90% замовлень.

Єнс Шпан на це відповів, що і Moderna є "хорошою, безпечною та дуже ефективною вакциною", зазначивши, що "BioNTech - це як Mercedes, а Moderna як Rolls-Royce".

Семиденний показник заражень у Німеччині продовжує зростати і досягнув нового максимуму, 386,5 на 100 000 населення.

У Саксонії, яка на першому місці за розмахом епідемії, він становить вже 960,7.

Ангела Меркель, яка залишається на посаді як виконувачка обов’язків канцлера, припустила, що нинішня хвиля "перевершить все, що було досі". Вона також висловила думку, що вже вжиті заходи і так зване правило 2G - допуск тільки для тих, хто вакцинований або перехворів - вже може виявитись недостатнім.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина з населенням 83 млн зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, останній - понад 65 тисяч нових хворих. Зростають і показники госпіталізації.

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заявив, що ситуація з коронавірусом вже настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.

Днями перші райони запровадили локдаун і нічну комендантську годину для невакцинованих.