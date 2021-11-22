Прем'єр Словаччини підтримав обов'язкову вакцинацію

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер виступив на підтримку обов'язкової вакцинації від коронавірусу на тлі рекордних показників захворювання в країні.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене обов'язкова вакцинація людей віком від 65 чи 60 років була б ідеальною. Це залежить від спеціалістів. Я думаю, що навіть 50+ мало б сенс, але почекаємо, що скажуть експерти", - сказав Гегер, додавши, що обговорює такий варіант із конституційними юристами.

Прем'єр заявив, що веде переговори з коаліцією щодо вакцинації. Однак, за його словами, такий крок потребує політичної мужності, і досягти угоди буде складно. Три партії з чотирипартійної коаліції виступають проти обов'язкової вакцинації.

"Сьогодні я переконаний, що немає іншого виходу, окрім вакцин, якщо ми не хочемо повторення хвиль та карантинів. Це пожирає економіку, здоров'я людей та життя людей. Якщо ми не хочемо випробовувати цю агонію протягом багатьох років, ми явно потребуємо захисту за допомогою вакцини", - сказав він.

У Словаччині наразі повністю вакциновано близько 45% населення.

Раніше міністр охорони здоров’я Словаччини Владімір Ленгварський заявив, що хоче повторно запровадити в країні локдаун.