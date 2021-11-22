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Премьер Словакии поддержал обязательную вакцинацию

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:12

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер выступил в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса на фоне рекордных показателей заболеваемости в стране.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Для меня обязательная вакцинация людей от 65 или 60 лет была бы идеальной. Это зависит от специалистов. Я думаю, что даже 50+ имело бы смысл, но подождем, что скажут эксперты", - сказал Гегер, добавив, что обсуждает такой вариант с конституционными юристами.

Премьер заявил, что ведет переговоры с коалицией по вакцинации. Однако, по его словам, для такого шага нужно политическое мужество, и достичь соглашения будет сложно. Три партии из четырехпартийной коалиции выступают против обязательной вакцинации.

"Сегодня я убежден, что нет другого выхода, кроме вакцин, если мы не хотим повторения волн и карантинов. Это пожирает экономику, здоровье людей и жизнь людей. Если мы не хотим испытывать эту агонию в течение многих лет, мы явно нуждаемся в защите с помощью вакцины", - сказал он.

В Словакии в настоящее время полностью вакцинировано около 45% населения.

Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что хочет повторно ввести в стране локдаун.

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