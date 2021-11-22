ЄС бере на себе роль судді зі впровадження вуглецевих викидів – експерт

Реалізація Механізму вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Мechanism або СВАМ) викликає занепокоєння багатьох раїн, які вбачають у цьому можливості для зловживання з боку ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час круглого столу "Життя після Глазго", організованого Ukrainian Business and Trade Association, заявила експерт з охорони довкілля UBTA Тамара Кутонова.

"ЄС за допомоги СВАМ бере на себе роль судді з вирішення всіх пов’язаних суперечок, і це всі відчувають. Другий ризик – можливість використання цього механізму для протекціонізму",- заявила вона.

І нарешті, за її словами, для багатьох країн є неприйнятним принцип розподілу коштів на зменшення викидів.

"Фактично, мова йде, що бідніші країни мають сплачувати багатшим", - пояснила Кутонова.

У такій ситуації експерт вважає, що Україні варто бути у постійному діалозі з ЄС, обговорюючи всі аспекти впровадження СВАМ.

Нагадаємо, раніше в уряді висловлювали надію, що Україну звільнять від виплат по СВАМ, прирівнявши до нього вже взяті Києвом зобов’язання зі зменшення викидів.

Спецпроєкт "Глазго. Нова точка кліматичного відліку" виходить на сайті "Європейської правли" за підтримки Української асоціації бізнесу і торгівлі.