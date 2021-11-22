ЕС берет на себя роль судьи по внедрению углеродных выбросов – эксперт

Реализация Механизма углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment Mechanism или СВАМ) вызывает беспокойство многих районов, которые видят в этом возможности злоупотребления со стороны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время круглого стола "Жизнь после Глазго", организованного Ukrainian Business and Trade Association, заявила эксперт по охране окружающей среды UBTA Тамара Кутонова.

"ЕС при помощи СВАМ берет на себя роль судьи по решению всех связанных споров, и это все ощущают. Второй риск – возможность использования этого механизма для протекционизма", - заявила она.

И наконец, по ее словам, для многих стран неприемлем принцип распределения средств на уменьшение выбросов.

"Фактически речь идет о том, что более бедные страны должны платить более богатым", - пояснила Кутонова.

В такой ситуации эксперт считает, что Украине следует находиться в постоянном диалоге с ЕС, обсуждая все аспекты внедрения СВАМ.

Напомним, ранее в правительстве выражали надежду, что Украину освободят от выплат по СВАМ, приравняв к нему уже взятые Киевом обязательства по уменьшению выбросов.

Спецпроект "Глазго. Новая точка климатического отсчета" выходит на сайте "Европейской правды" при поддержке Украинской ассоциации бизнеса и торговли.