В ЄС оцінюють можливість застосування другої дози вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розглядає, чи дозволяти введення додаткових доз однодозової вакцини проти COVID-19 від Johnson & Johnson.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Регулятор ЄС заявив, що розглядає заявку від J&J, щоб рекомендувати бустерні дози вакцини J&J для дорослих віком від 18 років, принаймні через два місяці після їх першої імунізації. На тлі вибухового сплеску нових коронавірусних інфекцій у Європі, EMA заявило, що очікує прийняти рішення з цього приводу протягом кількох тижнів.

У жовтні Управління з контролю за продуктами і ліками США дало зелене світло на бустерні дози J&J, як для людей, які спочатку отримали J&J і вакцину, так і для людей, імунізованих іншими вакцинами.

Раніше J&J представив результати великого дослідження, яке показало, що введення другої дози лише через два місяці після першої дози посилює захист від симптоматичного COVID-19 до 94% з 70% у реципієнтів у США. Натомість використання підсилювальної дози через шість місяців викликало ще більший стрибок антитіл, що борються з вірусами.

Країни ЄС спочатку замовили близько 200 мільйонів доз вакцини J&J, але лише частина була доставлена ​​після того, як компанія зіткнулася з неодноразовими проблемами з виробництвом.

Раніше EMA заявило, що 27 країн ЄС можуть розглянути можливість введення бустерних доз вакцин, вироблених Pfizer-BioNTech і Moderna, людям, які отримали дві дози вакцини принаймні шість місяців тому, відзначаючи, що третій укол забезпечить додаткові антитіла проти COVID-19.