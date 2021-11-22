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В ЕС оценивают возможность применения второй дозы вакцины Johnson & Johnson

Понедельник, 22 ноября 2021, 17:37

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассматривает, разрешать ли введение дополнительных доз однодозовой вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Регулятор ЕС заявил, что рассматривает заявку от J&J, чтобы рекомендовать бустерные дозы ее вакцины для взрослых в возрасте от 18 лет, по крайней мере, через два месяца после их первой иммунизации. На фоне взрывного всплеска новых коронавирусных инфекций в Европе, EMA заявила, что ожидает принятия решения по этому поводу в течение нескольких недель.

В октябре Управление по контролю за продуктами и лекарствами США дало зеленый свет на бустерные дозы J&J как для людей, первоначально получивших J&J и вакцину, так и для людей, иммунизированных другими вакцинами.

Ранее J&J представил результаты обширного исследования, показавшего, что введение второй дозы только через два месяца после первой дозы усиливает защиту от симптоматического COVID-19 до 94% из 70% у реципиентов в США. Вместо использования усилительной дозы через шесть месяцев вызвало еще больший скачок антител, борющихся с вирусами.

Страны ЕС сначала заказали около 200 миллионов доз вакцины J&J, но лишь часть была доставлена ​​после того, как компания столкнулась с неоднократными проблемами с производством.

Ранее EMA заявило, что 27 стран ЕС могут рассмотреть возможность введения бустерных доз вакцин, произведенных Pfizer-BioNTech и Moderna, людям, получившим две дозы вакцины по крайней мере шесть месяцев назад, отмечая, что третий укол обеспечит дополнительные антитела против COVID-19.

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Вакцины
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