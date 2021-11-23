В Болгарії 45 людей загинули в результаті ДТП і загоряння автобуса

У ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише болгарське видання BGNES.

Відомо, що автобус з македонськими номерами в'їхав через прикордонний пункт пропуску "Капітан-Андреєво" на болгарсько-турецькому кордоні невдовзі після 21:00. Він прямував зі Стамбула в Скоп’є.

Аварія сталася на автомагістралі близько 03:00 за місцевим часом поблизу села Боснек на південний захід від столиці Софії.

Щонайменше 45 людей загинули внаслідок ДТП. За деякими даними, загинули 46 людей. В автобусі їхало 52 особи. Серед загиблих - 12 неповнолітніх. Тіла загиблих згоріли до невпізнання, тому ідентифікувати їх буде складно. З кожного тіла буде взято зразок ДНК.

За попередньою інформацією, болгарських громадян в автобусі не було.

Сімох людей доправили до лікарні з опіками та ураженням верхніх дихальних шляхів. Один постраждалий із переломом стегна. Люди зазнали тяжких травм, оскільки вистрибували із вікон палаючого автобуса.

Причини аварії та пожежі встановлюються. За деякими даними, автобус міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.

Прем’єр-міністр Стефан Янев, міністр внутрішніх справ Бойко Рашков та заступник генерального прокурора Борислав Сарафов прибули на місце події.

"Нам нема чого сказати хорошого, ми почнемо з поганих новин: трагедія, яка нас вразила. Цю ДТП необхідно оперативно розслідувати... На цей момент зрозуміло лише те, що автобус зареєстрований у Північній Македонії. Рано-вранці ми поінформували прем'єр-міністра Заєва, який їде сюди", - заявив Янев.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ЄП розповів, що посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії.