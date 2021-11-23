Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Болгарии 45 человек погибли в результате ДТП и возгорания автобуса

фото
Вторник, 23 ноября 2021, 08:24

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет болгарское издание BGNES.

Известно, что автобус с македонскими номерами въехал через пограничный пункт пропуска "Капитан-Андреево" на болгарско-турецкой границе вскоре после 21:00. Он направлялся из Стамбула в Скопье.

Авария произошла на автомагистрали около 03:00 по местному времени вблизи села Боснек к юго-западу от столицы Софии.

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП. По некоторым данным, погибли 46 человек. В автобусе ехало 52 человека. Среди погибших – 12 несовершеннолетних. Тела погибших сгорели до неузнаваемости, поэтому идентифицировать их будет сложно. С каждого тела будет взят образец ДНК.

 

По предварительным данным, болгарских граждан в автобусе не было.

Семерых людей доставили в больницу с ожогами и поражением верхних дыхательных путей. Один пострадавший с переломом бедра. Люди получили тяжелые травмы, поскольку выпрыгивали из окон горящего автобуса.

Причины крушения и пожара устанавливаются. По некоторым данным, автобус мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

 

Премьер-министр Стефан Янев, министр внутренних дел Бойко Рашков и заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов прибыли на место происшествия.

"Нам нечего сказать хорошего, мы начнем с плохих новостей: трагедия, которая нас потрясла. Это ДТП необходимо оперативно расследовать... На данный момент понятно только то, что автобус зарегистрирован в Северной Македонии. Рано утром мы проинформировали премьер-министра Заева, который едет сюда", – заявил Янев.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ЕП рассказал, что посольство Украины в Болгарии уже взаимодействует с болгарскими стражами порядка для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса близ Софии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий (укр.)
23 ноября 2021 — Галина Чижик, Центр противодействия коррупции

"Весна придет – колоться будем". Почему ЕС может добавить ограничений для поездок из Украины

Уже начали появляться новые ограничения. Пока – в отдельных странах. И если украинские власти это не учтут, весной проблем для туристов может стать больше (укр.)
22 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС

Кризис, созданный попытками шантажировать ЕС волной мигрантов, переходит в новую фазу. Как теперь будут действовать Лукашенко и Путин? (укр.)
22 ноября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко