В Болгарии 45 человек погибли в результате ДТП и возгорания автобуса

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет болгарское издание BGNES.

Известно, что автобус с македонскими номерами въехал через пограничный пункт пропуска "Капитан-Андреево" на болгарско-турецкой границе вскоре после 21:00. Он направлялся из Стамбула в Скопье.

Авария произошла на автомагистрали около 03:00 по местному времени вблизи села Боснек к юго-западу от столицы Софии.

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП. По некоторым данным, погибли 46 человек. В автобусе ехало 52 человека. Среди погибших – 12 несовершеннолетних. Тела погибших сгорели до неузнаваемости, поэтому идентифицировать их будет сложно. С каждого тела будет взят образец ДНК.

По предварительным данным, болгарских граждан в автобусе не было.

Семерых людей доставили в больницу с ожогами и поражением верхних дыхательных путей. Один пострадавший с переломом бедра. Люди получили тяжелые травмы, поскольку выпрыгивали из окон горящего автобуса.

Причины крушения и пожара устанавливаются. По некоторым данным, автобус мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

Премьер-министр Стефан Янев, министр внутренних дел Бойко Рашков и заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов прибыли на место происшествия.

"Нам нечего сказать хорошего, мы начнем с плохих новостей: трагедия, которая нас потрясла. Это ДТП необходимо оперативно расследовать... На данный момент понятно только то, что автобус зарегистрирован в Северной Македонии. Рано утром мы проинформировали премьер-министра Заева, который едет сюда", – заявил Янев.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ЕП рассказал, что посольство Украины в Болгарии уже взаимодействует с болгарскими стражами порядка для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса близ Софии.