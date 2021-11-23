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Більшість із 45 загиблих у катастрофі у Болгарії - туристи, що поверталися зі Стамбула

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:19

Пасажири македонського автобуса, у аварії з яким в Болгарії у ніч на вівторок загинули щонайменше 45 осіб, повертався з екскурсії у Стамбулі.

Про це повідомив македонський прем’єр Зоран Заєв, пише "Європейська правда".

В ефірі TV21 Заєв назвав аварію "жахливою трагедією", уточнивши, що автобус повертався зі Стамбула, де громадяни були на екскурсії.

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Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив, що більшість мандрівників, ймовірно, зі Скоп’є.

За даними болгарських ЗМІ, автобус був одним із чотирьох у колоні і рухався останнім. Болгарське видання NOVA повідомило, що власниками транспортної компанії, чий автобус згорів, є північні македонці. 

Представник компанії вже перебуває на місці аварії. Компанія надасть список усіх пасажирів із чотирьох автобусів, які їхали у колоні, а також інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього техогляду.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.

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Болгарія Північна Македонія інциденти
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