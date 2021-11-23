Большинство из 46 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы.

Пассажиры македонского автобуса, в катастрофе которого в Болгарии в ночь на вторник погибли по меньшей мере 45 человек, возвращался с экскурсии в Стамбуле.

Об этом сообщил македонский премьер Зоран Заев, пишет "Европейская правда".

В эфире TV21 Заев назвал аварию "ужасной трагедией", уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

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Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что большинство путешественников, вероятно, из Скопье.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Болгарское издание NOVA сообщило, что владельцами транспортной компании являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, которые ехали в колонне, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.

Обновлено. Позже появились сообщения об уже 46 погибших. В МИД Украины сообщили, что, по информации болгарских правоохранителей, украинских граждан среди пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.