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У Німеччині богослов прикинувся лікарем, щоб вакцинувати людей від коронавірусу

Вівторок, 23 листопада 2021, 13:28

У Баварії богослов, що видавав себе за лікаря, провів або наказав провести понад 1400 щеплень від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

Стверджується, що наприкінці минулого - на початку цього року чоловік подав заяву з підробленою ліцензією про медичну практику, а потім працював у центрах вакцинації в Розенгаймі та Карлсфельді. 

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У Розенгаймі він також був залучений до мобільних бригад вакцинації в будинках для догляду та для людей похилого віку.

Загалом чоловік сам провів 306 щеплень від коронавірусу. Ще 1144 вакцинації було зроблено медичним персоналом за його наказом. 

Прокурор Траунштайна звинуватив 50-річного чоловіка у заподіянні небезпечних тілесних ушкоджень, умисних тілесних ушкодженнях, фальсифікації документів, комерційному шахрайстві та неправомірному використанні титулів та посад. 

Проте не було жодних ознак того, що у щеплених людей виникли ускладнення зі здоров'ям через відсутність кваліфікації у чоловіка.

За словами прокурора, у разі визнання чоловіка винним йому загрожує ув'язнення.

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Німеччина Коронавірус інциденти
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