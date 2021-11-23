Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии богослов притворился врачом, чтобы вакцинировать людей от коронавируса

Вторник, 23 ноября 2021, 13:28

В Баварии богослов, выдававший себя за врача, провел или приказал провести более 1400 прививок от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.

Утверждается, что в конце прошлого – начале этого года мужчина подал заявление с поддельной лицензией о медицинской практике, а затем работал в центрах вакцинации в Розенхайме и Карлсфельде.

В Розенхайме он также был привлечен к мобильным бригадам вакцинации в домах по уходу и для пожилых людей.

В общей сложности мужчина сам провел 306 прививок от коронавируса. Еще 1144 вакцинации были сделаны медицинским персоналом по его приказу.

Прокурор Траунштайна обвинил 50-летнего мужчину в нанесении опасных телесных повреждений, умышленных телесных повреждениях, фальсификации документов, коммерческом мошенничестве и неправомерном использовании титулов и должностей.

Однако не было никаких признаков того, что у привитых людей возникли осложнения со здоровьем из-за отсутствия квалификации у мужчины.

По словам прокурора, в случае виновным виновным ему грозит заключение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций

Заявления старого-нового президента Болгарии о Крыме и санкциях вызвали резкую реакцию Украины. Однако победе Радева это не помешало (укр.)
23 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения? Ведь именно они – главный сдерживающий фактор для лидера РФ (укр.)
23 ноября 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда

Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий (укр.)
23 ноября 2021 — Галина Чижик, Центр противодействия коррупции