Німеччина зафіксувала черговий максимум захворюваності на COVID-19

Німеччина зафіксувала новий максимальний семиденний рівень захворюваності на коронавірусу, який склав 399,8 випадків зараження на 100 000 людей.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Попередні максимальні рівні захворюваності складали 386,5 у понеділок і 312,4 днем ​​раніше.

Згідно з останніми Інституту Роберта Коха, за минулу добу було зареєстровано 45 326 нових випадків, що є значним зростанням у порівнянні з тижнем раніше, коли було зареєстровано 32 048 нових випадків зараження.

Дані, оприлюднені рано у вівторок, показали, що за останні 24 години по всій країні від COVID-19 померли 309 людей, у порівнянні з 265 тиждень тому. За останніми даними, кількість загиблих у країні досягла 99 433 осіб.

За новими цифрами загальна кількість інфікованих у Німеччині з початку пандемії досягла 5 430 911 осіб, хоча чиновники вважають, що фактична загальна кількість є значно вищою, оскільки багато випадків залишаються недіагностованими.

Також повідомляється, що за останній тиждень до лікарні потрапляли в середньому 5,28 людей на 100 тисяч осіб.

Найвищий рівень госпіталізації в Німеччині був близько 15,5 минулого Різдва.

Нагадаємо, у німецькій Саксонії почав діяти частковий локдаун, який для нещеплених людей буде фактично повним та з нічною комендантською годиною.

Раніше локдаун і нічну комендантську годину для нещеплених оголосили в кількох муніципалітетах землі Баден-Вюртенберг.