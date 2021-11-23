У Нідерландах затримали понад 170 учасників коронавірусних заворушень

З початку масових заворушень у минулі вихідні в Нідерландах було затримано 173 людини, очікуються нові затримання.

Про це заявив міністр юстиції і безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус у листі депутатам нижньої палати парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За словами міністра, проти бунтівників буде застосовано спрощене правосуддя і з них буде відшкодовано шкоду. "Поліція та прокуратура роблять усе можливе" - зазначив Грапперхаус.

Грапперхаус вважає, що під час останніх подій поліція знову показала, на що здатна. Він висловив свою вдячність "людям, які без винятку мають сильну мотивацію присвятити себе голландському суспільству та зробити крок вперед, навіть у тих ситуаціях, коли є особливо складні обставини".

У п’ятницю ввечері протест проти коронавірусних заходів в Роттердамі вийшов з-під контролю. Правоохоронці обстріляли кількох бунтівників. На вихідних у Гаазі також відбулися заворушення, під час яких у правоохоронців полетіли феєрверки та каміння. За словами Грапперхауса, в деяких місцях йшлося про "високоорганізоване насильство" без видимих ​​соціальних чи політичних намірів.

За словами міністра юстиції та безпеки, поліція помічає, що коронавірусні заходи спричинили розкол. "Важливо, щоб ми продовжували обговорювати це один з одним. Але те, що сталося минулими вихідними, не має нічого спільного з дискусією. Я завжди буду рішуче протидіяти цьому разом із мерами, прокуратурою та поліцією" – заявив Грапперхаус.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив заворушення, які влаштовують у низці міст під приводом невдоволення карантином, та назвав "ідіотами" тих, хто бере у цьому участь.