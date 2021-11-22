Прем'єр Нідерландів назвав "ідіотами" учасників коронавірусних заворушень

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив заворушення, які влаштовують у низці міст під приводом невдоволення карантином, та назвав "ідіотами" тих, хто бере у цьому участь.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Рютте наголосив, що влада подбає про притягнення до відповідальності людей, які стоять за безладами на останні вихідних.

Він зазначив, що розуміє втому суспільства від такого тривалого життя в умовах епідемії і обмежень, а громадяни мають повне право на акції протесту, але те, що відбувалося на вулицях - "насильство у чистому вигляді, яке немає нічого спільного з демонстрацією".

"Я не допущу, щоб ідіоти вдавалися до насильства щодо людей, які дбають про безпеку і порядок у цій країні під приводом, що вони невдоволені", - наголосив прем’єр.

Як повідомлялося, у низці міст країни останні три дні відбуваються заворушення під приводом невдоволення політикою протидії епідемії коронавірусу. В першу ніч заворушень у Роттердамі поліція застосувала зброю.

Загальна кількість затриманих за цей час досягла 145 осіб.

Минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

В середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.