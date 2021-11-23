В Нидерландах задержали более 170 участников коронавирусных беспорядков

С начала массовых беспорядков в минувшие выходные в Нидерландах было задержано 173 человека, ожидаются новые задержания.

Об этом заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме депутатам нижней палаты парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По словам министра, против мятежников будет применено упрощенное правосудие и с них будет возмещен ущерб. "Полиция и прокуратура делают все возможное", - отметил Грапперхаус.

Грапперхаус считает, что во время последних событий полиция снова показала, на что способна. Он выразил свою благодарность "людям, без исключения имеющим сильную мотивацию посвятить себя голландскому обществу и сделать шаг вперед, даже в тех ситуациях, когда есть особо сложные обстоятельства".

В пятницу вечером протест против коронавирусных мер в Роттердаме вышел из-под контроля. Правоохранители обстреляли нескольких мятежников. На выходных в Гааге также произошли беспорядки, во время которых в милицию полетели фейерверки и камни. По словам Грапперхауса, в некоторых местах речь шла о "высокоорганизованном насилии" без видимых социальных или политических намерений.

По словам министра юстиции и безопасности, полиция замечает, что коронавирусные меры повлекли за собой раскол. "Важно, чтобы мы продолжали обсуждать это друг с другом. Но то, что произошло в минувшие выходные, не имеет ничего общего с дискуссией. Я всегда буду решительно противодействовать этому вместе с мэрами, прокуратурой и полицией" – заявил Грапперхаус.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки, которые устраивают в ряде городов под предлогом недовольства карантином, и назвал "идиотами" принимающих в этом участие.