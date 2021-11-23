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Литва висловила Мінську протест через плани запуску другого блоку  Білоруської АЕС

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:43

Представникові посольства Білорусі у Литві вручили ноту протесту у відповідь на плани Мінська щодо запуску в кінці року другого енергоблоку АЕС в Островці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Литви.

"Міністерство закордонних справ наголосило, що введення в експлуатацію Другого енергоблоку  Білоруської атомної електростанції подвоїть загрози ядерній безпеці та навколишньому середовищу в Литві та інших країнах регіону, і закликає Білорусь утриматися від цього безвідповідального та обтяжливого рішення. Литва також вимагає призупинити роботу 1-го блоку АЕС до тих пір, поки не будуть виконані всі сучасні вимоги ядерної безпеки" - йдеться у повідомленні.

У ноті зазначається, що вибір Білорусі щодо будівництва атомної електростанції поблизу литовського кордону та на невеликій відстані від Вільнюса був і завжди буде найважливішим питанням, водночас підкреслюється, що є багато інших невирішених питань безпеки.

У МЗС підкреслили, що Литва використовуватиме всі можливі дипломатичні, політичні, правові та технічні заходи для захисту добробуту свого народу та інтересів національної безпеки.

"Фаза фізичного запуску атомної електростанції важлива в тому, що після завантаження ядерного палива в реактор і введення ядерного реактора в експлуатацію навіть невелика електростанція стає ядерною установкою" - зазначили у відомстві.

Перший енергоблок Білоруської АЕС відкрили наприкінці минулого року.

У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.

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Литва Білорусь Енергетика
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