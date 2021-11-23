Литва выразила Минску протест из-за планов запуска второго блока Белорусской АЭС

Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ответную ноту протеста на планы Минска по запуску в конце года второго энергоблока АЭС в Островце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Литвы.

"Министерство иностранных дел подчеркнуло, что ввод в эксплуатацию Второго энергоблока Белорусской атомной электростанции удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других странах региона, и призывает Беларусь воздержаться от этого безответственного и обременительного решения до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

В ноте отмечается, что выбор Беларуси по строительству атомной электростанции вблизи литовской границы и на небольшом расстоянии от Вильнюса был и всегда будет важнейшим вопросом, в то же время подчеркивается, что существует множество других нерешенных вопросов безопасности.

В МИД подчеркнули, что Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности.

"Фаза физического запуска атомной электростанции важна в том, что после загрузки ядерного топлива в реактор и ввода ядерного реактора в эксплуатацию даже небольшая электростанция становится ядерной установкой", - отметили в ведомстве.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был открыт в конце прошлого года.

В 2017 году литовский сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.