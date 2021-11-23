Нідерланди повернули соціальне дистанціювання, за порушення штраф 95 євро

Починаючи з 24 листопада у Нідерландах знову починає діяти вимога обов’язкового соціального дистанціювання у 1,5 метра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Уряд раніше оголосив, що це зобов’язання знову застосовуватимуться через посилення коронавірусних правил, але це питання не було юридично оформлено.

Тепер це сталося, і з завтрашнього дня поліція зможе контролювати дотримання цього правила. Люди, які не дотримаються його, отримають попередження і згодом можуть бути оштрафовані на 95 євро.

За словами уряду, дотримання дистанції в 1,5 метра є одним із найважливіших базових правил для зменшення кількості інфекцій та запобігання подальшому перевантаженню лікарень.

Обов’язок поширюється на всіх віком від 18 років, але не на людей, які належать до одного домогосподарства, чи на місця, де потрібен ковід-сертифікат, наприклад, у рестораніОбов'язковою є вимога дотримання дистанції в магазинах. В той же час ще можливі заняття спортом, де дотримання дистанції не є можливим.

Обов’язок дотримуватися дистанції був скасований з кінця вересня. А з 6 листопада його повернули в якості рекомендації.

Як повідомлялося, у низці міст Нідерландів протягом вихідних відбувалися заворушення під приводом невдоволення політикою протидії епідемії коронавірусу.