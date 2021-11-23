Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Нидерланды вернули социальное дистанцирование, за нарушение штраф 95 евро

Вторник, 23 ноября 2021, 19:14

Начиная с 24 ноября в Нидерландах снова начинает действовать требование обязательного социального дистанцирования в 1,5 метра.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания NOS.

Правительство ранее объявило, что эти обязательства будут вновь применяться из-за усиления коронавирусных правил, но этот вопрос не был юридически оформлен.

Теперь это произошло, и с завтрашнего дня полиция сможет контролировать соблюдение этого правила. Не соблюдающие его люди получат предупреждение и впоследствии могут быть оштрафованы на 95 евро.

По словам правительства, соблюдение дистанции в 1,5 метра является одним из важнейших базовых правил для уменьшения количества инфекций и предотвращения дальнейшей перегрузки больниц.

Обязанность распространяется на всех в возрасте от 18 лет, но не на людей, принадлежащих к одному домохозяйству, или на места, где нужен ковид-сертификат, например, в ресторане. Обязательным является требование соблюдения дистанции в магазинах. В то же время все еще возможны занятия спортом, где соблюдение дистанции невозможно.

Обязанность соблюдать дистанцию ​​была отменена с конца сентября. А с 6 ноября ее вернули в качестве рекомендации.

Как сообщалось, в ряде городов Нидерландов в течение выходных происходили беспорядки под предлогом недовольства политикой противодействия эпидемии коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua

Статьи

Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций

Заявления старого-нового президента Болгарии о Крыме и санкциях вызвали резкую реакцию Украины. Однако победе Радева это не помешало (укр.)
23 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения? Ведь именно они – главный сдерживающий фактор для лидера РФ (укр.)
23 ноября 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда

Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий (укр.)
23 ноября 2021 — Галина Чижик, Центр противодействия коррупции