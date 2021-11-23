Нидерланды вернули социальное дистанцирование, за нарушение штраф 95 евро

Начиная с 24 ноября в Нидерландах снова начинает действовать требование обязательного социального дистанцирования в 1,5 метра.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания NOS.

Правительство ранее объявило, что эти обязательства будут вновь применяться из-за усиления коронавирусных правил, но этот вопрос не был юридически оформлен.

Теперь это произошло, и с завтрашнего дня полиция сможет контролировать соблюдение этого правила. Не соблюдающие его люди получат предупреждение и впоследствии могут быть оштрафованы на 95 евро.

По словам правительства, соблюдение дистанции в 1,5 метра является одним из важнейших базовых правил для уменьшения количества инфекций и предотвращения дальнейшей перегрузки больниц.

Обязанность распространяется на всех в возрасте от 18 лет, но не на людей, принадлежащих к одному домохозяйству, или на места, где нужен ковид-сертификат, например, в ресторане. Обязательным является требование соблюдения дистанции в магазинах. В то же время все еще возможны занятия спортом, где соблюдение дистанции невозможно.

Обязанность соблюдать дистанцию ​​была отменена с конца сентября. А с 6 ноября ее вернули в качестве рекомендации.

Как сообщалось, в ряде городов Нидерландов в течение выходных происходили беспорядки под предлогом недовольства политикой противодействия эпидемии коронавируса.