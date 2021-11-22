У Нідерландах третю ніч поспіль влаштували "ковідні" заворушення, близько 30 затриманих

У кількох містах Нідерландів молоді люди знову влаштували вуличні безлади під приводом невдоволення політикою влади щодо протидії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

В Енсхеде та Гронінгені заздалегідь запровадили особливий правовий режим на вечірні й нічні години, що розширює повноваження поліції та дозволяє жорстко зупиняти учасників заворушень, перекривати вулиці і розганяти зібрання, у яких вбачають ризик.

У Гронінгені протест спершу був мирним, далі учасники почали кидатись феєрверками. Мерія повідомляє про один пошкоджений магазин, пошкоджені велосипеди і розбиту автобусну зупинку, влаштування пожеж посеред вулиці. Близько 10 години вечора поліція зачистила основну зону заворушень, затримали щонайменш трьох людей. В Енсхеде затримали п’ятьох.

У Розендалі молоді люди кидались феєрверками, спробували підпалити приміщення школи, спалили одну машину. За участь у заворушеннях затримали 15 осіб.

Zo ziet de pui van de AktieSport in de Herestraat eruit. pic.twitter.com/KVRzCcQKYs — Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021

У Тільбурзі десятки молодих людей зібрались у парку і почали кидатися феєрверками, спалили також кілька сміттєвих контейнерів. Наскільки відомо, там арештів не було.

В містах Штейн і Рурмонд, де заворушення стались напередодні, також далі діє особливий правовий режим, але ніч на понеділок минула спокійно. Поліція повідомила про затримання п’ятьох підозрілих людей, в яких виявили наркотики.

У Роттердамі біля футбольного стадіону затримали 24 осіб, які почали кидатися в поліцію феєрверками, і так само трьох - біля стадіону в місті Леуварден. Фанати невдоволені забороною проводити матчі з глядачами.

Як відомо, в першу ніч заворушень у Роттердамі поліція застосувала зброю, затримали десятки людей.

Нагадаємо, минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.