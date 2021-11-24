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Прем'єр-міністра Іспанії оштрафували за порушення виборчого законодавства

Середа, 24 листопада 2021, 08:45

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес минулого місяця сплатив опозиційній партії штраф у розмірі 2420 євро за порушення виборчого законодавства під час кампанії 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico.

Штраф накладений у зв’язку з інтерв'ю Санчеса телеканалу La Sexta в офіційній резиденції прем'єр-міністра, у якому він також агітував за себе. На прем’єра у ЦВК поскаржилась опозиційна Народна партія.

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Вона стверджувала, що інтерв’ю глави уряду зневажає принцип нейтралітету, закріплений в іспанському виборчому законодавстві, підкреслюючи його досягнення як чинного кандидата незадовго до голосування.

Виборча комісія спочатку оштрафувала Санчеса на 500 євро. Він оскаржив цей штраф, стверджуючи, що прем’єр-міністри завжди давали інтерв'ю з офіційної резиденції. 

Санчес також стверджував, що він не обирав ні місце, ні зміст інтерв'ю, і що як тільки скаргу було подано, посилання на інтерв'ю було видалено з сайту резиденції.

Зрештою, Санчес програв апеляцію у Верховному суді та був змушений заплатити 2420 євро Народній партії. Крім штрафу у розмірі 2420 євро, Санчес повинен сплатити виборчій комісії 2000 євро як процесуальний збір.

Це робить Санчеса першим іспанським прем'єр-міністром, на якого виборча комісія наклала санкції, і першим, хто заплатив штраф опозиційній партії.


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Іспанія ЄвроЖиття
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