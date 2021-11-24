Премьер-министра Испании оштрафовали за нарушение избирательного законодательства

Премьер-министр Испании Педро Санчес в прошлом месяце оплатил оппозиционной партии штраф в размере 2420 евро за нарушение избирательного законодательства во время кампании 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Штраф наложен в связи с интервью Санчеса телеканалу La Sexta в официальной резиденции премьер-министра, в котором он также агитировал за себя. На премьера ЦИК пожаловалась оппозиционная Народная партия.

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Она утверждала, что интервью главы правительства пренебрегает принципом нейтралитета, закрепленным в испанском избирательном законодательстве, подчеркивая его достижения как действующего кандидата незадолго до голосования.

Избирательная комиссия поначалу оштрафовала Санчеса на 500 евро. Он обжаловал этот штраф, утверждая, что премьер-министры всегда давали интервью из официальной резиденции.

Санчес также утверждал, что он не выбирал ни место, ни содержание интервью, и что как только жалоба была подана, ссылка на интервью была удалена с сайта резиденции.

В конце концов Санчес проиграл апелляцию в Верховном суде и был вынужден заплатить 2420 евро Народной партии. Помимо штрафа в размере 2420 евро, Санчес должен оплатить избирательной комиссии 2000 евро как процессуальный сбор.

Это делает Санчеса первым испанским премьер-министром, на которого избирательная комиссия наложила санкции, и первым, кто заплатил штраф оппозиционной партии.