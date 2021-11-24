Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Премьер-министра Испании оштрафовали за нарушение избирательного законодательства

Среда, 24 ноября 2021, 08:45

Премьер-министр Испании Педро Санчес в прошлом месяце оплатил оппозиционной партии штраф в размере 2420 евро за нарушение избирательного законодательства во время кампании 2019 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Штраф наложен в связи с интервью Санчеса телеканалу La Sexta в официальной резиденции премьер-министра, в котором он также агитировал за себя. На премьера ЦИК пожаловалась оппозиционная Народная партия.

Читайте также
В Испании бастуют металлурги, дошло до столкновений с полицией

Она утверждала, что интервью главы правительства пренебрегает принципом нейтралитета, закрепленным в испанском избирательном законодательстве, подчеркивая его достижения как действующего кандидата незадолго до голосования.

Избирательная комиссия поначалу оштрафовала Санчеса на 500 евро. Он обжаловал этот штраф, утверждая, что премьер-министры всегда давали интервью из официальной резиденции.

Санчес также утверждал, что он не выбирал ни место, ни содержание интервью, и что как только жалоба была подана, ссылка на интервью была удалена с сайта резиденции.

В конце концов Санчес проиграл апелляцию в Верховном суде и был вынужден заплатить 2420 евро Народной партии. Помимо штрафа в размере 2420 евро, Санчес должен оплатить избирательной комиссии 2000 евро как процессуальный сбор.

Это делает Санчеса первым испанским премьер-министром, на которого избирательная комиссия наложила санкции, и первым, кто заплатил штраф оппозиционной партии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

Новая коалиционная программа впервые фиксирует политическое признание Берлином стремления украинцев добиться вступления в ЕС и поддержку на этом пути (укр.)
24 ноября 2021 — Андрий Мельник, посол Украины в Германии

Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Украинская газотранспортная система может остаться пустой вне зависимости от запуска "Северного потока-2". Но ее можно заполнить водородом (укр.)
24 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Спираль разочарований: что мешает Украине и Польше уладить свои разногласия

Почему у Польши так часто появляется разочарование в отношениях с Украиной? И как Киеву и Варшаве выйти из этого замкнутого круга? (укр.)
24 ноября 2021 — Даниэль Шелиговский, Польский институт международных дел