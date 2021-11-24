Венгрия зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

В Венгрии суточный прирост заражений коронавирусом установил новый максимум, впервые пересек отметку в 12 000 новых больных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают венгерские СМИ, среди которых 444.hu.

Показатель, объявленный в среду - 12637 - стал самым высоким за все время эпидемии, побив предыдущий максимум (11265), который зарегистрировали во время весенней волны 2021 года. Средний семидневный показатель уже превысил регистрировавшиеся на пике третьей волны. Доля положительных тестов среди всех проделанных составляет более 32%.

В больницах находятся 6840 пациентов с коронавирусом, из них 664 – в тяжелом состоянии.

Умерли за сутки 176 коронавирусных больных.

В Венгрии полностью привиты от коронавируса около 59% взрослого населения и более 2 млн из 9,7 млн населения уже получили усиливающую третью дозу.

Напомним, это единственная из стран-членов ЕС, использующая две вакцины, не получившие утверждения европейского регулятора ЭМА - китайскую Sinopharm и российскую "Спутник V", и именно благодаря им первое время опережала остальные страны Евросоюза по темпам вакцинации. В настоящее время венгерские показатели вакцинации ниже среднего в блоке (65,5%).