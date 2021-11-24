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Укр / Рус

Великобритания: РФ совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину

Среда, 24 ноября 2021, 14:55

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в среду предупредила Россию, что она совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Перемещение российских войск близ Украины вызвало беспокойство на Западе, что Россия может готовить вторжение.

Россия неоднократно отрицала, что собирается напасть на Украину, и заверила, что может развернуть войска, где пожелает, на собственной территории. Москва обвинила Украину и НАТО в нагнетании напряженности.

"Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России", - сказала Трасс, когда ее спросили о возможном вторжении.

"Мы очень близки союзники Украины, и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы обеспечить ее полную поддержку", - подчеркнула она.

Россия устроила военные учения в Черном море на юге Украины в среду и заявила, что ей необходимо повысить боеготовность своих обычных и ядерных сил из-за усиления активности НАТО вблизи своих границ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Как ранее сообщала "Українська правда", в ГУР Минобороны Украины рассказали, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января - начала февраля.

На этом фоне появились сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.

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