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Німеччина почне перевозити коронахворих між регіонами через завантаженість лікарень

Четвер, 25 листопада 2021, 09:30

У Німеччині в четвер можуть почати перевозити важкохворих на коронавірус між регіонами через те, що в деяких лікарні вже перевантажені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Перших 10 людей, які потребують лікування в палаті інтенсивної терапії, мають перевезти з Тюрингії до однієї з північних земель, ймовірно у Гановер. Час перевезення ще визначається, це буде четвер або один із наступних днів. 

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Заплановане перевезення пацієнтів стане першим під час нинішньої хвилі епідемії в Німеччині. 

Ще під час першої хвилі епідемії у 2020 році Німеччина спланувала систему трансферу пацієнтів. Згідно з нею, якщо в якійсь землі починає бракувати місць у лікарнях, пацієнтам шукають заклад в одній із сусідніх земель цієї ж частини країни. Якщо і такої можливості немає, тоді розглядають перевезення на дальші відстані. 

Як повідомлялося, 25 листопада Німеччина з населенням 83 млн знову зареєструвала новий максимум заражень за добу - понад 75 тисяч. Показник попереднього дня теж був рекордним.

Померли за останню добу 351 коронахворих, а загальна кількість смертей в країні з початку епідемії перевищила 100 000.

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Німеччина Коронавірус
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